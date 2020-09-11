Нинішній і колишній президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко принизили українську армію

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив волонтер Юрій Касьянов на своїй сторінці в Facebook.

"Пушилін крут. Нагнув Зеленського, який злякався, відступив, принизив Україну, армію, що воює, пам'ять про загиблих у цій війні. Загалом, зрозуміло, хто справжній "не лох".
Тільки не всім зрозуміло, хто справжній негідник", - зазначив волонтер.

Зеленський

За його словами, Петро Порошенко вже шість років "роз'єднує солдатів, ветеранів, волонтерів, патріотів в ім'я влади і грошей".
 
"Кидає хлопців в котлах, проводить помпезні паради, відправляє вутлі консервні банки на погибель в Керченську протоку, мародерствує на війні, вихолощує справжній, жертовний патріотизм, замінюючи його прапорово-вишиванковоюпрофанацією, призводить своєю недолугою політикою клоунів до влади", - зазначив волонтер.

Петр Порошенко

Касьянов також нагадав, що в 2014 році Порошенко не перешкоджав "шмону наших солдатів" бойовиком Моторолою.
 
"Це він домовлявся про спільні "інспекції" українських військ ще в 2014 році, він відводив підрозділи від лінії фронту, він дозволяв Моторолі шмонать наших солдатів. А тепер весь такий в білому. Спаситель нації, батько народу. Навіть схуд і зробив пластику. Тисну руку, обіймаю. Весь ваш, Петро Олексійович Порошенко", - уклав волонтер.

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Раніше ми повідомляли, що волонтер Наталія Юсупова розкритикувала рішення ТКГ про інспектування на Донбасі спільно з представниками "ДНР".

"Ви зробили це разом, зелені негідники. Це ганьба на весь світ, ніхто нас не буде більше поважати. Бандюк публічно принижує українську армію", - жорстко висловилася волонтер в соцмережах.