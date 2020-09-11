Нинішній і колишній президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко принизили українську армію

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив волонтер Юрій Касьянов на своїй сторінці в Facebook.

"Пушилін крут. Нагнув Зеленського, який злякався, відступив, принизив Україну, армію, що воює, пам'ять про загиблих у цій війні. Загалом, зрозуміло, хто справжній "не лох".

Тільки не всім зрозуміло, хто справжній негідник", - зазначив волонтер.

За його словами, Петро Порошенко вже шість років "роз'єднує солдатів, ветеранів, волонтерів, патріотів в ім'я влади і грошей".

"Кидає хлопців в котлах, проводить помпезні паради, відправляє вутлі консервні банки на погибель в Керченську протоку, мародерствує на війні, вихолощує справжній, жертовний патріотизм, замінюючи його прапорово-вишиванковоюпрофанацією, призводить своєю недолугою політикою клоунів до влади", - зазначив волонтер.

Касьянов також нагадав, що в 2014 році Порошенко не перешкоджав "шмону наших солдатів" бойовиком Моторолою.