Нинішній і колишній президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко принизили українську армію
Як передає Politeka.net, таку заяву зробив волонтер Юрій Касьянов на своїй сторінці в Facebook.
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Раніше ми повідомляли, що волонтер Наталія Юсупова розкритикувала рішення ТКГ про інспектування на Донбасі спільно з представниками "ДНР".
Нагадавши, ЗСУ патрулюватимуть Донбас разом з окупантами: нове рішення ТКГ обурило українців.
Як повідомляла Politeka, НП на Донбасі: бійці ЗСУ безслідно зникли на передовій, термінове звернення штабу.
Також Politeka писала, що на Донбасі обірвалося життя захисника України: відомі подробиці трагедії.