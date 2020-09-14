"Глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов звинуватив Україну в тому, що на півострові склалася катастрофічна ситуація з водою

На своїй сторінці в соцмережі представник окупаційної влади заявив, що Київ скоїв злочин, перекривши Північно-Кримський канал, по якому Крим отримував 80% прісної води, передає Politeka.net.

Він упевнений, що водною блокадою Україна «покарала» кримчан за "вільний вибір" і порушила міжнародні правозахисні документи.

"Це можна розцінювати, як екоцид, як державний тероризм і спробу створити в регіоні масштабну державну катастрофу. І вже точно як грубе порушення основоположних прав людини", - йдеться в повідомленні Аксьонова.

При цьому він закликав російську владу порушити кримінальні справи проти "організаторів водної блокади", пригрозивши надалі і міжнародним трибуналом.

У свою чергу відомий український журналіст Денис Казанський дохідливо пояснив Аксьонову, чому той, м'яко кажучи, помиляється у своїх судженнях. У своєму телеграм-каналі він написав, що "раптово" виявилося, що Крим не може обійтися без ворожої української води.

"Коли росіяни анексували півострів про це якось не подумали, тепер же комічно погрожують "бандерівцям" міжнародним трибуналом, якщо ті не стануть постачати водою у них же захоплену територію. Світова історія знала безліч окупантів і завойовників, але навряд чи знала таких же підлих і жалюгідних", – зазначає він.

За словами Казанського, якби окупанти не поскупилися і вклали гроші в опріснювальні системи, півострів давно б зміг жити без води з України. Однак замість цього вони пояснили жителям Криму, що в такому випадку вода буде коштувати дуже дорого, і "нести такі витрати рідна гавань не бажає".

Журналіст іронічно зазначив, що Росія краще "допоможе" сирійцям, венесульцям, абхазцям, а кримчанам і далі будуть за допомогою пропаганди розповідати про проклятих ф*шистів, які не бажають постачати дешевою водою окупантів, які вкрали у них територію.

Нагадаємо, ветеран АТО попередив про наслідки подачі води на півострів.

Як повідомляла Politeka, Росія урізує витрати на Крим, рахунок йде на мільярди.

Також Politeka писала, що у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.