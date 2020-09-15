Стало відомо, як Україна бореться з наслідками економічної кризи, викликаної пандемією китайського вірусу

Про це в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung розповів президент Володимир Зеленський.

Так, глава держави похвалився, що Україна нібито бореться з економічною кризою за допомогою дешевих кредитів.

Владимир Зеленский

Зеленський у спілкуванні з журналістами підтвердив, що в результаті кризи, спровокованої пандемією китайського вірусу, деякі українці втратили роботу, а багато підприємств оголосили себе банкрутами.

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Більш того, на підприємствах українцям істотно урізали зарплати, і деяких почали відправляти в неоплачувану відпустку. 

"Ми, звичайно, не можемо друкувати доларові купюри, це зрозуміло. Але ми розробляємо кредитні програми, щоб допомогти людям пережити кризу – підприємствам, фермерам і так далі. Раніше розмір виплат по кредиту становив від 20 до 25 відсотків, тепер від 5 до 9 відсотків. Люди вже взяли ці кредити на суму 6 мільярдів гривень (майже 180 мільйонів євро)", – похвалився Зеленський в інтерв'ю журналістам.

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Зазначимо, що це не перший раз, коли глава держави хвалиться "досягненнями" на карантині.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що під час карантину збільшилися надходження податків до бюджету.

Він також підкреслив, що в даний момент "не бачить проблем з грошима" в Україні.

"Трохи більше 20% вірусного фонду витрачено, тобто з грошима, з цієї точки зору, проблем немає. Є великі проблеми з кількістю ліжок", - продовжив президент.

Підсумовуючи, Володимир Зеленський додав, що ситуація з фінансами в Україні під контролем, і навів приклад зарубіжних країн.

Нагадавши, Зеленський хвалився досягненнями на карантині і не побачив проблем з грошима

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