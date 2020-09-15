Росія, що окупувала Крим, поскаржилася в ООН на Україну через ситуацію з водою на півострові
В Організацію Об'єднаних Націй звернулася рада з прав людини при президентові РФ, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ. Лист адресовано верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет Херія та комісару Ради Європи з прав людини Дуні Міятович.
Окупанти на повному серйозі просять європейських чиновників "захистити право жителів Криму на доступ до питної води і запобігти гуманітарній катастрофі на півострові".
Автори звернення вказують на той момент, що вирішити проблему із забезпеченням півострова водою могла б річка Дніпро, проте подачу води з неї на півострів українська влада припинила після окупації Криму росіянами, перекривши Північно-Кримський канал.
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Наближені Путіна називають такі дії Києва "неправовими, антигуманними і політично мотивованими".
У Росії вперто ігнорують той факт, що окуповані території повинна забезпечувати всім необхідним країна-окупант. Однак у Москві вже заявили, що кримчанам не бачити перекидання води з материка, оскільки в Ростовській області і Краснодарському краї з водою в цьому році теж проблеми.
Що ж стосується будівництва системи опріснення морської води, то окупанти назвали його дуже витратним проектом і навіть не стали обнадіювати жителів півострова обіцянками.
Раніше ми розповідали про те, що в Криму запустили на телебаченні ролики, в яких закликають не витрачати воду, набираючи ванни, а митися в душі. Все це з м– етою економії.
Нагадаємо, окупанти влаштували свавілля в Криму, місцеві забили на сполох.
Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.
Також Politeka писала, що Росія урізує витрати на Крим, рахунок йде на мільярди.