Білоруський лідер Олександр Лукашенко, здається, зовсім "звихнувся" на своїй владі

Як передає Politeka, таку думку висловив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці в соцмережі.

"Лукашенко, схоже, зовсім звихнувся на своїй владі і параної навколо цього. Несе повну нісенітницю. Тексти, ймовірно, отримав у Путіна", - написав міністр.

Також, на думку Авакова, Лукашенкові не слід маніпулювати і звинувачувати в чомусь Україну, адже наша держава бажає сусідам тільки миру і процвітання.

"Але, якщо хтось божеволіє - не означає, що всі повинні діяти так само! Ми думаємо про Україну і бажаємо тільки миру і процвітання Білорусі. Україна не втручається у внутрішні справи інших країн. Народ кожної країни має право сам визначати свою долю, без зовнішніх втручань", - наголосив глава МВС.

На тлі цього він порадив Лукашенкові заспокоїтись і "попити водички".

"Так що - попийте водички, пан Лукашенко - заспокойтеся. Українці - друзі білорусам - не маніпулюйте, звинувачуючи сусідів. Пошукайте колоду в своєму оці", - додав він.

В коментарі до власної публікації Аваков розмістив посилання на білоруські ЗМІ, які опублікували відео, де Лукашенко закликав народ України, Литви та Польщі "зупинити своїх божевільних політиків" і "не дати розвиватись війні".

"Повторювана маячня на адресу України стомлює", - прокоментував Аваков.

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