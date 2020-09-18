Нардеп від фракції європейська солідарність у Верховній Раді 9-го скликання Ірина Геращенко згадала показовий момент з життя Олександра Лукашенка

Зокрема, вона згадала, як 20 років тому готувала сюжет про недемократичні вибори в Білорусі.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі "Instagram" і опублікувала відповідне відео (щоб позначити відео доскрольте до кінця сторінки).

Вона також додала, що тоді їй вдалося вперше поспілкуватися з Олександром Лукашенком.

"20 років тому я готувала сюжет про недемократичні вибори в Білорусі. У Мінську цементувався диктаторський режим. Лукашенко на моє запитання про вибори, кинув: "Дівчина, запам'ятайте! Я не тримаюся за крісло посинілими руками". Але ж он як вчепився... 26 років не можуть відірвати",- написала Геращенко.



На відео можна побачити, що на запитання Ірини Геращенко про те чи піде він знову вибори і чи триматиметься за президентське крісло Олександр Лукашенко заявив:

"Я що без рук, без ніг? Роботи не знайду? Знайду! Я думаю, що мені притулку ніде шукати не треба. Але це треба перемогти! Тому я до цього абсолютно спокійно ставлюся. Запам'ятайте, дівчина, майте на увазі, що сила моя в тому, що я не вчепився за крісло і не тримаюся за нього посинілими руками", - заявив 20 років тому Олександр Лукашенко, таким його дійсно давно не бачили.

Нагадаємо, Зеленський повідав Олександру Лукашенку, що його чекає в найближчому майбутньому: "Я однозначно підтримую...".

Як повідомляла Politeka, Лукашенко пішов на угоду з Путіним: "Ми домовилися про те, що Росія...".