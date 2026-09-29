Подорожчання продуктів у Хмельницькій області восени стає дедалі відчутнішим: за даними Мінфіну, крупи за місяць додали понад 6%, а яйця вже продають по 72 гривні.

Восени в Хмельницькій області дорожчає одразу все: слідом за початком опалювального сезону помітно додали в ціні й базові продукти в магазинах. За даними сервісу «Індекс цін на продукти» Мінфіну, який оновили 23 вересня, категорія круп за місяць подорожчала одразу на 6,13%.

Для порівняння, у серпні зростання до попереднього місяця становило лише 1,77%. Тож темпи здорожчання круп у вересні виявились суттєво вищими, ніж місяцем раніше.

Розрахунок індексу ведуть за чотирма продуктами — гречкою, манкою, пшоном і рисом. Саме вони потягнули середній показник угору. На полицях магазинів Хмельницької області гречка знову відчутно зрушила з місця, і це б'є по гаманцях тих, хто купує цю крупу щотижня.

Ще один рекордсмен вересня — яйця. Їх уже продають по 72 гривні за десяток, тоді як курятина, навпаки, трохи подешевшала. У продуктовому кошику відбувається помітне зміщення цін.

Борошно на ринку тримається від 18 гривень за кілограм, проте це нижня межа — у магазинах ціна часто вища. Подорожчання продуктів у Хмельницькій області найбільше відчувають родини, які печуть хліб і випічку вдома.

Чому дорожчають продукти

Головні причини — руйнування логістичних ланцюжків і здорожчання пального. Через це перевезення сировини та готової їжі обходиться дорожче, і націнка лягає на кінцеву ціну в чеку. У Мінфіні зазначають, що зростання цін на продукти вже помітне по всій країні.

Молочна група теж не лишиться осторонь. В огляді ТСН із посиланням на аналітиків зазначається, що восени молоко, сири, хліб та овочі можуть різко підстрибнути в ціні. Тож варто готуватись, що витрати на базові продукти восени зростуть.

Як стежити за цінами на продукти

Найзручніше відстежувати реальні цифри на сервісі Мінфіну «Індекс цін на продукти». Там окремо оновлюють середньомісячні ціни на твердий сир, молоко, гречку, цукор, соняшникову олію та борошно — усі базові товари, які купують щотижня. Це допомагає порівнювати, що саме та наскільки подорожчало за місяць.

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