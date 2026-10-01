Доплати для пенсіонерів у Харківській області нараховують автоматично, щойно людині виповнюється 70, 75 або 80 років. У Пенсійному фонді України пояснили, кому і скільки доплатять до пенсії цьогоріч.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області нараховують без заяв — вікову надбавку додають автоматично з дати досягнення 70, 75 або 80 років. Як нагадують у Пенсійному фонді України, така виплата не залежить ні від виду пенсії, ні від тривалості страхового стажу, ні від того, чи продовжує людина працювати.

Розмір щомісячної компенсаційної виплати залежить лише від віку. Людям, яким виповнилося 80 років, доплачують до 570 гривень; тим, кому від 75 до 80 років, — до 456 гривень; а особам віком від 70 до 75 років — до 300 гривень. Надбавку нараховують, поки загальна сума пенсійних виплат не досягне 10 340,35 гривні — це середня зарплата в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік.

З 1 березня 2026 року діють також мінімальні гарантовані розміри пенсійної виплати. Якщо після всіх надбавок сума виходить нижчою, Пенсійний фонд додає різницю. Для тих, кому за 80 і хто має страховий стаж 20/25 років, — не менше 4 213 гривень; для осіб 70–80 років зі стажем 30/35 років — не менше 4 050 гривень; для людей до 70 років з таким самим стажем — не менше 3 725 гривень.

Окремо звертатися до сервісного центру Пенсійного фонду в Харківській області не потрібно: і вікова доплата, і доплата до мінімального розміру нараховуються автоматично за даними, які вже є у пенсійній справі. Гроші надходять разом із черговою виплатою пенсії того місяця, в якому людина досягла відповідного віку.

Як перевірити нараховану доплату

Побачити, чи нарахована вікова надбавка, можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ або в мобільному застосунку «Пенсійний фонд». Якщо є сумніви щодо розміру виплати, варто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду в Харківській області — на місці звірять розрахунок і пояснять, який саме складник пенсії був нарахований.

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