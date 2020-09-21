У президента України Володимира Зеленського пояснили, навіщо РФ стягує війська в анексованому Криму

Постійний представник президента України Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим Антон Коріневич в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що до Криму перекидається велика кількість нового озброєння з Росії.

При цьому він пояснив, що Росія активно стягує війська в анексований український Крим, використовуючи півострів як військовий плацдарм і організовуючи там навчання.

"По-перше, це робиться перманентно, тому що кримчани не потрібні Росії. Крим потрібен тільки як військовий плацдарм на території Середземноморського басейну. Саме тому туди було переміщено надзвичайно велику кількість новітнього озброєння в місця, де може зберігатися ядерна зброя", – сказав він.

За словами Кориневича, ще однією причиною стягування військ на півострів є заплановані військові навчання, які незабаром повинні відбутися.

"Ми ще маємо випадок навчань "Кавказ-2020", відповідно, в Крим теж стягуються російські військові абсолютно з різних регіонів Росії. Тобто це ще й загроза вірусу", - зазначив він.

Також раніше повідомлялося, що Україні потрібно почати доносити до світу дані про те, як і для чого Росія використовувала воду в Криму, інакше ми програємо цю битву.



Нагадаємо, у Криму поліція буде стерегти питну воду від людей.

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