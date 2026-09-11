У п'ятницю, 11 вересня, у Вінниці комунальні служби працюють одразу на кількох ділянках міста. Через ремонтні роботи за окремими адресами тимчасово може зникнути вода або електроенергія.

Відключення води та світла у Вінниці цього тижня тривають — у п'ятницю, 11 вересня, ремонтні бригади знову вийшли на кілька ділянок водогонів та електромереж. Про адреси й перелік запланованих робіт повідомив відділ оперативного реагування «Цілодобова варта».

Бригади «Вінницяоблводоканалу» цього дня лагодитимуть водогони за трьома адресами: на вулиці С. Зулінського, 21-Г, вулиці Б. Ступки, 19, а також на вулиці Келецькій, 116. Водопостачання за цими адресами відновлять одразу по завершенні ремонтних робіт.

Водночас «Вінницькі міські електромережі» попереджають про тимчасові відключення світла. Причина — ремонтні роботи в трансформаторних підстанціях. Знеструмлення можливі за такими адресами:

вул. Генерала Арабея, 7;

4-й проїзд Генерала Арабея;

вул. Праведників світу, 45, 45-А;

вул. О. Вишні, 1–10;

вул. Стрілецька, 1–7.

Куди звертатися вінничанам

Уточнити інформацію про аварійні та планові роботи можна у відділі оперативного реагування «Цілодобова варта». Телефонувати вінничани можуть за номерами: 15-60, 0-800-60-15-60 або (0432) 65-15-60.

У місті наголошують: громадський транспорт 11 вересня курсує за графіком, а комунальні послуги надходять до будинків без перебоїв. Тимчасові відключення стосуються лише окремих адрес, де працюють ремонтні бригади.

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