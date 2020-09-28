Відома телеведуча і журналіст Ольга Лень висловилася щодо збройного конфлікту між Азербайджаном і Вірменією

Зокрема, вона написала на своїй сторінці у мережі Facebook, що щодо загострення військових дій навколо Нагірного Карабаху українцям взагалі нема про що дискутувати.

Телеведуча зазначає, вона радила б усім приміряти на себе схожу ситуацію.

"Україна вирішила відновити власну територіальну цілісність і вже відбила в російських окупаційних військ Дебальцеве. Цікаво, що б сказала більшість українців, якби від стратегічного партнера прилетів у відповідь заклик сісти за стіл переговорів?",- пише Ольга Лень.

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При цьому вона нагадала українцям про сухі факти, які слід знати перш, ніж починати коментувати загострення військової ситуації навколо Карабаху.

Журналіст зазначила, що саме Вірменія окупувала 20% території Азербайджану. Крім того, згідно з підписаної президентом Зеленським Стратегії національної безпеки України - Азербайджан є стратегічним союзником України.  

"Вірменія жодного разу з 2014 року не проголосувала "за" жодну українську резолюцію в ООН. Про що тут взагалі можна сперечатися, якщо дивитися на світ не через віконце російського телебачення? Все очевидно, хто наш сьогодні партнер, а, хто просто сателіт Російської Федерації", - підсумувала вона.

Нагадаємо, експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабаху відіб'ється на Донбасі.

Також Politeka писала, що Азербайджан та Вірменія повідомили про втрату понад 700 військових, відео боїв.