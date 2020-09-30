Як вам таке рішення депутатів?

Верховна Рада планує скасувати пленарні засідання цього тижня через збільшення кількості хворих "китайським вірусом"

Як передає Politeka.net, за оновлений проект порядку денного пленарного засідання Ради проголосувало 278 народних депутатів (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що за останні дні вірусом захворіли до 10 осіб як у сесійній залі, так і в апараті ВР.

Українці вже відреагували на таке рішення народних депутатів.

"Може зовсім не повертатися, толку від неї і так ніякого!", "Пропоную всім скласти повноваження, разом з президентом, і піти, щоб дати можливість вижити Україні", "Звичайно ж, зі збереженням зарплати"," а навіщо проблеми в країні вирішувати? Всім на карантин, дармоїди. Сидять на шиї у народу", "

Судячи з нових рекордних цифр, карантин можуть терміново переглянути і по всій Україні.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив на своїй сторінці в Facebook, що регіональні тенденції зростання захворюваності китайським вірусом почали виявляти завдяки новому аналітичному інструменту математичного аналізу, який в автономному режимі показує міста і райони з істотним ускладненням епідситуації.

Нагадаємо, Китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.

Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.