Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому в Україні зросла кількість хворих на китайський вірус

На його думку, збільшення кількості хворих в Україні пов'язане з початком передвиборчої кампанії на місцевих виборах.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в рамках робочої поїздки в Рівненську область, повідомляють на сторінці офісу президента у Facebook.

Глава держави позитивно оцінив перші кроки уряду по боротьбі з китайським вірусом, які допомогли збити першу хвилю епідемії. Однак, за його словами, після цього почалася передвиборча місцева кампанія, яка стала причиною спалаху. Він зазначив, що місцева влада влаштувала цирк і за це поплатилися українці.

"Ми бачимо соціологію – який вплив має вся ця політична ейфорія, цей політичний цирк місцевої влади... Вони хочуть подобатися всім людям, які живуть в тому чи іншому місті, населеному пункті. Але, ви знаєте, зараз ми бачимо понад 4000 нових хворих. 4000-це іграшки, які більш ніж на тисячу відсотків збільшили кількість хворих", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський обурився, що місцева влада напередодні місцевих виборів нехтує карантинними правилами і організовує масові заходи, які стають причиною збільшення кількості хворих.

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