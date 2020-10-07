Український бізнесмен і кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський 16 вересня на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відео, в якому офіційно заявив про намір брати участь у виборах. Раптово він перервав свою промову і почав розмовляти з водієм авто, в якому їхав, матом. Незабаром він видалив цю версію відеозвернення, проте його читачам удалося її зберегти.

Відео оприлюднив у своєму Facebook користувач Podolyana Ogny, передає "Гордон".

Пальчевський розповідав, що прийшов на зустріч у "звичайному подвір'ї", яка перетворилася на "багатолюдний мітинг", де зібралися кияни.

"Я відчуваю підтримку, зобов'язаний іти... Бл... ть, цією машиною взагалі неможливо їздити. Це п...здець... Можна ввімкнути кондиціонер? Та що ж таке. 24 – це не до х...я?" – сказав бізнесмен.

Андрей Пальчевский записал свое обращение к избирателям. Смотрите! Осторожно, мат. Уберите детей от экрана. На самом деле кандидат в меры Киева немного лоханулся и случайно выложил в эфир неудачную запись, сразу же удалил. Но кто-то успел это зафиксировать) Смотрим. ))

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Gepostet von Podolyana Ogny am Mittwoch, 16. September 2020

Пізніше Пальчевський видалив цю версію й оприлюднив іншу.

идём!!!! до Перемоги!!!

идём!!!! до Перемоги!!!

Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 16. September 2020