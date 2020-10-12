Володимир Зеленський розповів, в якому випадку піде з поста президента України

Як передає Politeka.net, свій коментар глава держави дав в інтерв'ю телеканалу ВВС (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами президента, він все ще вірить у досягнення миру на Донбасі і в Повернення Кримського півострова.

"В іншому випадку я б не йшов у президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це правда. Але я не втрачаю цю віру", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що в разі невдачі, потрібно буде шукати людину, яка зможе принести мир в Україну.

"Я відразу говорив, що я не чіпляюся ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка здатна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами", – підкреслив президент.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс припустив, що 2021 рік стане найскладнішим для Володимира Зеленського, а ризик покинути посаду буде найбільшим.

За словами експерта, Володимир Зеленський - Водолій, тому в 2021 році "для нього все це – гірше не придумаєш".

"...2021-й - це найскладніший рік, коли ризик покинути пост буде найбільш великий. Не виключаю, що в цей час у нього може початися депресія, за якою піде добровільна відставка", – зазначив Росс.

Нагадаємо, з'явилися фото нардепки, яку Слуги народу вирішили нав'язати Зеленському.

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