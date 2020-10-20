Серед депутатів Верховної Ради підтверджується все більше випадків захворювання на коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Цензор.нет".

Так, серед "слуг народу" на COVID-19 захворіли вже понад півсотні нардепів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив,, що зараз у фракції хворіють на коронавірус більше 50 народних депутатів.

Про це Арахамія сказав журналістам перед засіданням Верховної Ради.

"Більше 50 випадків тільки у фракції "Слуга народу", - сказав Арахамія, відповідаючи на питання про кількість хворих серед "слуг народу".

Раніше повідомлялось, що станом на ранок 19 жовтня у Києві зафіксували 30 848 випадків коронавірусу. Протягом 18 жовтня хвороба підтвердилась у 385 жителів столиці.

За даними РНБО, у столиці від захворювання померли 587 пацієнтів (за минулу добу - ще 5 людей), а одужали - 10 709 (за минулу добу - 13 людей).

У Київській області COVID-19 виявили у 12 924 осіб. Протягом 18 жовтня хвороба підтвердилась ще у 240 людей. Зареєстровано летальних випадків у Київській області всього 286 (за добу - ще 3 смерті), побороли хворобу - 7 313 осіб (за добу - 117 людей).

Нагадаємо про посилення карантину з 19 жовтня у всіх областях, крім однієї: що тепер під забороною, повний список.

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