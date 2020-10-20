Варто відзначити, що Жириновський раніше заявляв, що Україна обов'язково увійде до складу Російської Федерації.

Більше того, депутат нелегітимної Державної Думи додав, що українці нібито давно самі мріють про це.

За його словами, українці нібито втомилися від того, що діється в Україні і їм дуже потрібна допомога РФ, тому кожен буде радий, коли "возз'єднаються російський і український народ".

Також Жириновський озвучив думку, що після розпаду СРСР Росії слід було по-іншому повести себе по відношенню до республік, які здобули незалежність.

Користувачі Мережі негативно відреагували на дану заяву, заявивши, що росіянам слід більше працювати, а не розвалювати і пропивати.

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