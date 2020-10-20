Російський політик Володимир Жириновський пригрозив Україні вторгненням
Як передає Politeka.net, депутат від ЛДПР навіть озвучив "сценарій" окупації пропагандистові Володимиру Соловйову.
Жириновський впевнений, що українці нібито тільки чекають приходу росіян.
"Нас чекають і хочуть Як тільки наші танки дійдуть до Харкова, там спалахне повстання. Україна поруч з нами, Кубань, Ростовська область все примикає, а тим більше зараз Білорусія, можна з півночі завдати удару, повністю взяти. Чернігів-тиша, Суми, там дуже нас чекають", - упевнений одіозний політик.
 
Аналогічним чином політик запропонував вчинити з Грузією і Білоруссю. Також він запевнив, що така можливість нібито була ще шість років тому.

Володимир Жириновський

Варто відзначити, що Жириновський раніше заявляв, що Україна обов'язково увійде до складу Російської Федерації.

Більше того, депутат нелегітимної Державної Думи додав, що українці нібито давно самі мріють про це.

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За його словами, українці нібито втомилися від того, що діється в Україні і їм дуже потрібна допомога РФ, тому кожен буде радий, коли "возз'єднаються російський і український народ".

Володимир Жириновський

Також Жириновський озвучив думку, що після розпаду СРСР Росії слід було по-іншому повести себе по відношенню до республік, які здобули незалежність. 

Користувачі Мережі негативно відреагували на дану заяву, заявивши, що росіянам слід більше працювати, а не розвалювати і пропивати.

Нагадаємо, що Жириновський у нападі істерики "зменшив" Україну до трьох міст

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних усіх бід Росії в Україні і поплатився.

Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.

 