У вірменському сегменті соцмереж закликали бойкотувати товари з України після того, як Зеленський зустрівся з Ердоганом

Так, у соціальній мережі Фейсбук набирає обертів акція "Не купуйте українські товари", передає Politeka.net.

За словами авторів ініціативи, гроші, які будуть виручені за цю продукцію, підуть на озброєння турків, оскільки двигуни турецьких безпілотників Bayraktar виробляються в Україні.

На колажі, який "вінчає" публікацію, – Ердоган біля згаданого БПЛА, а також товари, які вірменам радять не купувати. В основному, це кондитерські вироби та алкогольні напої.

Хвилю народного обурення підняли візит президента України Володимира Зеленського до Анкари та укладення 16 жовтня рамкової військової угоди між урядами.

Зазначимо, що від турецької продукції вірменські супермаркети відмовилися ще три тижні тому. Що стосується товарів з України, то, за словами адміністраторів великих торгових мереж, цілком ймовірно, що мова йде не про повне припинення імпорту, а лише про бойкот.

Так, голова громадської організації "Поінформований і захищений споживач" Бабкен Піпоян заявив у коментарі журналістам, що з України імпортуються в основному продовольчі товари, які легко і плавно можна замінити на місцеву продукцію та імпорт з інших країн.

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