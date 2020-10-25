На місцевих виборах 25 жовтня вже проголосував і екс-президент Петро Порошенко зі своєю дружиною Мариною

Під час отримання бюлетенів у Порошенка зав'язалася бесіда з працівницею комісії.

Поки екс-президент люб'язував, дружина стояла поруч. Не дочекавшись, Марині довелося самій попрямувати до кабінок для волевиявлення.

"З Богом!",- закінчив свою розмову Порошено і попрямував голосувати. Жінка, яка видає бюлетені відповіла такою ж реплікою.

Додамо також, що опитування Зеленського Порошенка порівняло президентське з фальсифікаціями виборів 2004 року. Волонтерам він порадив розбігтися.

Проголосувавши на місцевих виборах, п'ятий президент заявив, що сподівався на відмову влади від незаконної агітації у вигляді опитування населення. При цьому він назвав процедуру найбільшим порушенням на виборах за час їх проведення.

"Кидайте, і тікайте», - коротко сказав він волонтерам, які проводили опитування.

Чинний президент Володимир Зеленський проголосував на виборах трохи раніше.

З натовпу присутніх там журналістів вибігла активістка Femen задерла спідницю і показала геніталії, пофарбовані в зелений колір. При цьому на її спідниці був напис Zexist. Дівчину швидко скрутили і відвели убік.

Нагадаємо, місцеві вибори проходять зі скандалами, що діється на дільницях: "за кожен голос обіцяли по…»

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