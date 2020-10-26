Тим часом в Офісі президента звинувачують ЗМІ та опозицію

Скандальний нардеп Максим Бужанський впевнений, що низький рейтинг партії "Слуга народу" на місцевих виборах пов'язаний із тим, що політсила не виконала жодних своїх попередніх обіцянок

Як передає Politeka, про це Бужанський написав на своєму Telegram-каналі.

Політик оприлюднив скріншот з Telegram-каналу PavlovskyNews, де зазначається, що "слуги" пояснили результати виборів "інформаційним брудом", який нібито вилили на політсилу.

"О, а ось і наочна демонстрація того, чому результат СН вийшов таким, яким вийшов. За версією Подоляка (радника глави Офісу президента, - ред.). Жодного слова про те, що ми систематично не виконали ні чорта з того, що обіцяли і повинні були", - заявив Бужанський.

За його словами, чинна влада звинувачує опозицію, ЗМІ та всіх, крім себе.

"Громадяни винні, опозиція винна, ЗМІ винні і нардепи самі у себе управлінську вертикаль не змогли побудувати. Офіс пхав носа в кожне питання, а вертикаль чомусь не будувалася. Ванна, яку Подоляк намагається набрати керівництву, не тепла", - наголосив він.

Нагадаємо, місцеві вибори проходять зі скандалами, що діється на дільницях: "за кожен голос обіцяли по…".

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