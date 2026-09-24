Грошова допомога в Чернігівській області для вразливих категорій населення доступна за програмою «Зимова підтримка»: у Пенсійному фонді України пояснили, куди подавати заяву.

Грошова допомога в Чернігівській області для вразливих категорій населення виплачується за програмою «Зимова підтримка». Її умови Кабінет Міністрів затвердив постановою № 1084 від 3 вересня 2026 року.

Виплату передбачено для мешканців восьми областей, серед яких і Чернігівська: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська. Гроші надають тим, хто фактично проживає в територіальних громадах, визначених двома окремими переліками.

До вразливих категорій належать особи, яким встановлено інвалідність, громадяни, які отримують житлові субсидії, а також сім'ї, що одержують певні види допомоги на дітей та допомогу на проживання ВПО.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, для мешканців громад із першого переліку заяву на «Зимову підтримку» можна подати трьома способами: через сервісний центр ПФУ, через центр надання адміністративних послуг або через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради.

Для громад із другого переліку заяву подають безпосередньо до сільської, селищної або міської ради. Тож перш ніж іти оформлювати документи, уточніть у місцевій раді, до якого переліку належить ваша громада.

Як оформити «Зимову підтримку»

Спершу перевірте, чи ваша громада входить до одного з двох урядових переліків. Якщо вона в першому — звертайтеся до сервісного центру ПФУ або ЦНАПу. Якщо в другому — заяву приймає місцева рада. При собі варто мати документи, що підтверджують категорію: довідку про інвалідність, призначену субсидію чи відповідні виплати на дітей.

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