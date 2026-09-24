Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачені для окремої категорії громадян, які утримують непрацездатних членів сім'ї. У Пенсійному фонді пояснили, кому нараховують надбавку та за яких умов її можна оформити.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області — це реальна можливість збільшити пенсію для непрацюючих військовослужбовців, які перебувають на пенсії за вислугу років.

Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України, на надбавку мають право непрацюючі пенсіонери-військовослужбовці, які утримують непрацездатних членів сім'ї. Йдеться про осіб, які отримують пенсію за вислугу років і на утриманні яких перебувають непрацездатні родичі.

Хто саме може розраховувати на надбавку

До непрацездатних членів сім'ї, на яких нараховується доплата, закон відносить тих, хто не отримує пенсійних виплат із солідарної системи: непрацездатних людей, яким не призначено пенсію, а також тих, хто має право на неї за інвалідністю або за віком.

Розмір надбавки становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на кожного такого непрацездатного члена сім'ї. Якщо у пенсіонера на утриманні двоє або більше непрацездатних осіб, надбавка нараховується на кожного з них окремо.

Які документи потрібні для оформлення

Щоб отримати доплату, пенсіонер має звернутися до Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку. Основні документи, які вимагатимуть:

паспорт та ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують родинні зв'язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

документи про перебування непрацездатних членів сім'ї на утриманні.

Варто звернути увагу: надбавка призначається тільки непрацюючим пенсіонерам — тим, хто не отримує заробітну плату чи інший дохід із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Отже, якщо пенсіонер офіційно працює, право на цю доплату він втрачає.

Куди звертатися у Дніпропетровській області

Жителям Дніпропетровської області, які підпадають під умови, слід подавати заяву до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду області. Надбавку призначать після перевірки наданих документів.

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