Початок опалювального сезону 2026 в Чернігові вже близько: АТ «Облтеплокомуненерго» повідомило, що 473 багатоповерхівки отримали акти готовності до зими — це 67% житлового фонду, який обслуговує підприємство.

Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області лишаються актуальними, але чернігівці вже готуються до холодів. За даними АТ «Облтеплокомуненерго», 473 будинки в обласному центрі вже отримали акти готовності до опалювального сезону 2026/2027 років — це 67% житла, яке перебуває на обслуговуванні підприємства.

Ситуація в соціальній сфері поки що нерівномірна. Найкраще до зими підготувалися дитячі садочки — там акти готовності оформили 76% закладів. Школи відстають: лише 56% навчальних закладів підтвердили готовність до пуску тепла. Найгірша ситуація в медичних закладах — показник становить усього 42%.

Найбільш проблемними комунальники називають будинки ОСББ та відомчий житловий фонд. Саме там кількість оформлених актів готовності найменша, що може ускладнити безпечний і своєчасний запуск опалення, якщо керівники об'єднань не пришвидшать підготовку внутрішньобудинкових мереж.

Коли в Чернігові ввімкнуть опалення

Початок опалювального сезону 2026 в Чернігові, як і по всій країні, регулює постанова Кабміну №830. Згідно з документом, опалювальний період розпочинається не пізніше ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура тримається на рівні +8°C або нижче. Завершується сезон аналогічно — коли середньодобова температура перевищує +8°C протягом трьох діб поспіль.

Це означає, що конкретна дата пуску тепла в батареї залежатиме від погоди, а не від календаря. У АТ «Облтеплокомуненерго» наголошують: мешканцям будинків, які ще не оформили акти готовності, варто звернутися до управителів або голів ОСББ, щоб встигнути завершити підготовку до початку стабільних холодів.

Що перевіряють перед пуском тепла

Акт готовності підтверджує, що внутрішньобудинкова система опалення промита, опресована й готова прийняти теплоносій. Без цього документа запуск тепла в конкретному будинку можуть затримати — навіть якщо місто загалом уже почне опалювальний сезон.

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