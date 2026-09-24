Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 25 вересня по 1 жовтня показує, що синоптики очікують чотири дощові дні на тлі помірного тепла: максимальна температура повітря сягне +21°, а мінімальна вдень опуститься до +16°.

попередній прогноз погоди на Одещині вже попереджав про мінливість погоди, а новий тиждень з 25 вересня по 1 жовтня принесе одеситам одразу чотири дощові дні на тлі денних температур від +16° до +21°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денна температура повітря в Одеській області коливатиметься від +16° до +21°, а нічна – від +14° до +16°.

У п'ятницю, 25 вересня, в Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями, повітря вдень прогріється до +18°, а вночі охолоне до +15°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 26 вересня, хмарність із проясненнями збережеться, стовпчики термометрів удень підійдуть до +20°, вночі – до +15°. Можливі опади також не виключені.

У неділю, 27 вересня, очікується мінлива хмарність без опадів, а денна температура сягне позначки +21° – це найтепліший день тижня. Вночі повітря охолоне до +14°.

У понеділок, 28 вересня, погода триматиметься на позначці +19° вдень за хмарної з проясненнями погоди, опадів не прогнозують. Вночі температура опуститься до +14°.

У вівторок, 29 вересня, повітря вдень прогріється лише до +16° – це найпрохолодніший день тижня, вночі температура залишиться на тому ж рівні – +16°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують опади.

У середу, 30 вересня, хмарна з проясненнями погода збережеться, вдень до +18°, вночі – до +14°. Можливі опади.

У четвер, 1 жовтня, тиждень завершиться мінливою хмарністю без опадів, вдень повітря прогріється до +20°, вночі – до +16°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 27 вересня, з температурою +21°, а найпрохолоднішим – вівторок, 29 вересня, коли повітря прогріється лише до +16°. Перепад температур за тиждень становитиме 5°. Опади синоптики прогнозують у п'ятницю, суботу, вівторок та середу.

Через дощові дні одеситам варто мати при собі парасольку та планувати справи з урахуванням мінливої погоди. Водіям слід бути особливо обережними на дорозі під час опадів, знижувати швидкість і збільшувати дистанцію. У прохолодніші дні, коли вдень лише +16-18°, а вночі +14°, варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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