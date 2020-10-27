Кабінет Міністрів України перенаправив 61,5 млн грн з проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" на ремонт доріг у Львівській області

Як передає Politeka.net, про це сказано у розпорядженні Кабміну.



Кошти також отримало Міносвіти на реставрацію головного корпусу ЛНУ ім.Івана Франка в сумі 20 млн грн, створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету в сумі 7,2 млн грн та реставрацію староакадемічного корпусу Братського монастиря в сумі 6 млн грн.

Таке рішення уряду не залишилося без уваги "Слуг народу". Так, Максим Бужанський закликав колег перейти до дій, щоб припиняти такі рішення уряду Дениса Шмигаля.

"Акуратно знявши з програми удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкозахворювань 105 мільйонів гривень, шість з них Кабмін направив на ремонт монастиря. Колеги-народні депутати, ми або забороняємо Шмигалю бути Шмигалем, або співучасники ось цього всього, мовчазні", - написав нардеп.

Депутат Олександр Дубінський був більш різкий:

"П**дити на онкохворих не можна! - справедливо вирішив Шмигаль, і перерозподілив 100 мільйонів гривень з Фонду боротьби з онкозахворюваннями на дороги. - Звідси п**дити можна",- висловився він на своєму Telegram-каналі.

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