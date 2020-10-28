Обвинувачена в сепаратизмі колишня глава Слов'янська Неля Штепа бурхливо відреагувала на провал на місцевих виборах, заявивши, що її "зрадили і продали"

Так, за попередніми даними паралельного підрахунку голосів, Штепа займає третє місце на виборах мера Слов'янська Донецької області. На своїй сторінці в Facebook політик заявила, що люди, які проголосували на її користь, не продали її "ні за 30 срібняків, ні за гучні фальшиві обіцянки з трибун".

"Мені хотілося б знати вас особисто, щоб залишити ваші контакти в своєму телефоні і видалити тисячі порожніх прізвищ, що заповнили в ньому пам'ять", – звернулася скандальна екс-мер до своїх виборців.

Більш того, Штепа заявила, що проти неї нібито розгорнули проплачену кампанію.

"Люди, ау, А куди поділися проплачені ролики про те, яка я погана? І чому перестали дзвонити жителям Слов'янська про сланцевий газ, нібито мною видобувається? І про те, що я померла і не треба за мене голосувати. Гаразд, одні мерзоти це писали, щоб знищити мене, але ви навіщо в це вірили? Ах, люди, люди, одне питання: вам хоч соромно, що ви Мене зрадили, і не палять гроші, за які ви мене продали?"- обурилася Штепа.

Вона також заявила, що" віддала "людям обіцяні 10 дитячих майданчиків, а могла і"повернути назад".

Зазначимо, більшість українців обурив вже сам факт участі Штепи в місцевих виборах.

"Передвиборчий слоган напевно був" здала раз, Здам ще", " Невже у людей пропала пам'ять?", "Як за неї взагалі міг хтось проголосувати?", "Сепарша повинна бути на нарах, а її в мери. Слів немає", " Штепа... Жерсть. Ця країна приречена«,» що вона взагалі там", - писали в мережі.

Нагадаємо, що Неля Штепа була мером Слов'янська з 2010 по 2014 рік. Вона була затримана в липні 14 року. Їй оголосили підозру за статтями "тероризм"," посягання на цілісність країни " під час окупації міста бойовиками Стрєлкова-Гіркіна. Сама ж Штепа стверджувала, що не співпрацювала з окупантами, а "намагалася звільнити заручників".

Вже в 2017 році суд звільнив її з-під варти під домашній арешт, після чого справу було відправлено на розгляд до суду Харкова.

Також Неля Штепа запам'яталася тим, що кликала Володимира Путіна "зайти в Слов'янськ". Таку заяву зі сльозами на очах вона зробила в інтерв'ю російським пропагандистам навесні 2014 року.

"Я прошу Володимира Володимировича, як єдина жінка-мер. Зайдіть в це місто, станьте і захистіть мене", - заявляла вона і стверджувала, що бачить в Путіні"справжнього чоловіка".

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