У чому причина

Президент Володимир Зеленський скликає термінове закрите засідання РНБО

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті президента.

Причиною стало визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни.

Президент запропонує членам РНБО обговорити ситуацію, яка склалася в національній безпеці країни, і прийняти відповідні рішення.

"Нищівні удари, які наносяться досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна і жорстка оцінка рішенням окремих суб'єктів, дії яких стають все суспільно небезпечнішими", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що Конституційний суд України 27 жовтня на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування статків чиновниками та суддями.

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Так, покарання у вигляді довічного терміну для корупціонерів підтримали 81% опитаних.

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