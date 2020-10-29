Колишній помічник Леоніда Кравчука Валерій Бабич помер від коронавірусу



Як передає Politeka.net, про це повідомила прес-секретар Українського союзу промисловців і підприємців Марина Кінах на своїй сторінці в Facebook.

Колишній політик пішов з життя на 67 році. Причиною смерті називають коронавірусну хворобу.

"Сьогодні від цієї страшної хвороби пішла людина великого серця, найдобрішої душі, величезного розуму - Валерій Георгійович Бабич... Перший президент АТ "Українська фінансова група" віце-президент Всеукраїнського благодійного культурно-Наукового Фонду імені Тараса Шевченка, Народний депутат, громадський і політичний діяч, а головне-дуже хороша людина! Мої щирі співчуття всій великій дружній родині... Сумую разом з вами... ", - написала Марина Кінах.

Зазначимо, що з 1994 він був позаштатним радником президента України Леоніда Кравчука з питань ринкової економіки.

Раніше ми повідомляли, що на 77 році життя в Харкові помер відомий лікар, кандидат медичних наук, професор Іван Кратенко.

Життя доктора, який з 1993 по 2008 рік був головним санітарним лікарем Харківської області, обірвалося в неділю, 11 жовтня.

Нагадаємо, Китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Як повідомляла Politeka, українці приречені через рішення Кабміну щодо жорсткого карантину, чого чекати.

Також Politeka писала, що харківський лікар розповів про катастрофічну ситуацію в інфекціонці.