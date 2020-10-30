У Києві проходить акція протесту під стінами КСУ
Як передає Politeka.net, українці виступили проти скасування електронного декларування суддями КСУ.
Люди вважають, що під загрозою тепер покарання корупціонерів, безвіз і фінансова допомога від Заходу.
Фреймут шокувала Ектора з "майстер Шефа" нахабною витівкою на його особистій кухні: "За етикетом себе так не ведуть"
Бузова несподівано встала на коліно і показала всім своє "багатство": "У вас немає рівних!"
Розлючений Тарзан в трусах влаштував публічні розбірки, фото: "Мізків як у дворічки"
Харламов, який розлучається, після "пишногрудої нареченої" розважається вдома з новою красунею: "Гарік, ти супер"
Мітингувальники під Конституційним судом вимагають відкрити їм ворота і впустити їх у двір КСУ. Сам двір закидали фаєрами і презервативами.
Дехто навіть мав намір перелізти через паркан. До будівлі КСУ вже стягнуті силовики Нацгвардії і був помічений спецназ.
Як відомо, раніше Конституційний суд вирішив скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та надання неправдивих даних у деклараціях.
Після цього, Володимир Зеленський скликав терміново засідання РНБО. Президент вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків і скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".
Фото: Клим Братківський.
Нагадаємо, Зеленський поставив крапку в питанні безвізу, що чекає українців
Як повідомляла Politeka, Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну
Також Politeka писала, що Україна отримає новий безвіз з Євросоюзом, Зеленський видав деталі