Для Петра Порошенка вибори мера у Львові були останнім шансом самоствердитися

Таку думку висловив відеоблогер, підприємець і політичний аналітик Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Так, у Львові відбулися вибори мера, переможцем яких став Андрій Садовий, який раніше обіймав посаду міського голови. Блогер Сергій Корнак розповів, що ці вибори означали для колишнього президента країни Петра Порошенка, який зараз усіма силами намагається повернути собі владу.

"Це було не змагання двох людей, наприклад, чинний мер Львова Садовий та його опонент Синютка. Синютка - це людина Порошенка, він був заступником у Садового, і Порошенко побажав зробити його мером Львова. Що таке Львів для Порошенка? Це єдине місто, в якому Порошенко переміг на виборах президента", - зазначив Сергій Корнак.

Крім того, підприємець вважає, що Порошенко "є абсолютним злом, це людина, яка заради влади готова поховати все, що завгодно". За словами Корнака, бюджет Порошенка зараз становить близько 10 мільярдів доларів.

"Він награбував стільки, що йому не витратити за своє життя. Здавалося б все, життя вдалося, все в порядку, у нього все добре. Але ось ці імперські амбіції, влада, шанування, цілуй руку ... Він спить і бачить стати сьомим президентом", - заявив Корнак.

Також блогер підкреслив, що вибори у Львові виграв Андрій Садовий, набравши 68%, а для Петра Порошенка ці вибори були останнім шансом самоствердитися. Крім того, він висловив сподівання, що в Україні до влади прийде нібито людина, яка буде думати про громадян.

"Все зміниться, ми виберемо собі людину, яка подумає про нас з вами і захоче потрапити в історію. Не вляпатися в га*но, як попередні президенти, я вважаю, що кожен з них повинен сидіти у в'язниці за свої злочини", - вважає блогер.

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