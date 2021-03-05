Про недостатню боєздатність українських військових для опору російській агресії під час окупації півострова Крим заявив Ігор Тенюх, тодішній в.о. міністра оборони України.

Про це повідомляє Дмитро Снєгирьов, політичний експерт і співголова ГІ «Права справа» у своєму відеоблозі.

«26 лютого був день спротиву», - так описує Снєгирьов події того дня 2014 року. Тоді відбувся протест проти дій російських військових: проукраїнсько налаштовані громадяни АР Крим зібралися під будівлею кримського парламенту з метою блокування процесу окупації півострова.

Політолог зазначає, що скликане того ж дня засідання РНБО вирішило фактично ніяк не втручатися в ситуацію в Криму. Відсутність же дій з боку української влади важко обґрунтувати логічно, але згідно з деякою інформацією українські військові на той момент не були готові до рішучих кроків.

«Правоохоронні та спеціальні служби мали дати вже у 2014 році свою об'єктивну оцінку з приводу заяв цього персонажа (мається на увазі колишній міністр оборони, пан Тенюх)», - обурюється Снєгирьов. Натомість відсутність цієї оцінки він називає вироком українському уряду, сформованому за партійною квотою. Політолог також нагадує, як саме Ігор Тенюх посів пост міністра оборони – завдяки квоті ВО «Свобода».

Нагадуємо, Снєгирьов дав свою оцінку законопроекту про колаборацію.

Раніше Politeka повідомляла про те, завдяки захопленню Криму вплив Росії в Чорному морі виріс.



