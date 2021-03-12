Останнім часом засідання Ради національної безпеки та оборони України призводять до появи все нових санкцій відносно олігархів. І ось ця рада має зібратися знову. Чого чекати на цей раз?
Про це в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розмірковує дипломат і громадський діяч Вадим Трюхан.
«Що стосується РНБО, то ще 26 лютого його секретар Данилов анонсував тему наступного засідання: розслідування справ про державну зраду. Це - вперше за сім років війни, хоча зайнятися ці питанням слід було вже давно. Тут все-таки потрібно проявити активність і показати результат. Але це тільки одне питання, а про що там піде мова крім нього, ми поки знати не можемо», - говорить експерт.
За його словами, за минулі два тижні сталося багато подій. Йдуть контакти з американцями, з європейцями, загострюється ситуація на фронті. Є відомості, що Росія нарощує свою військову присутність на Донбасі. Можуть бути різні провокації. Зрозуміло, РНБО потрібно обговорити й ці питання.
«Видно, що Росія щось готує. Росії вже не потрібні Мінські угоди. Вони вже і нам не потрібні, вони свою справу зробили - зупинили російські війська там, де вони зараз є. Але Росія хотіла посадити за стіл переговорів Україну і своїх маріонеток з ОРДЛО, а сама виступити в ролі посередника - для цього їй і були потрібні Мінські угоди. Але не вийшло», - зазначає Вадим Трюхан.
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