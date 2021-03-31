Українська армія повинна перетворитися в сервісну структуру, а в реформуванні їй допоможе співпраця з НАТО.

Про це сказав футуролог Олексій Толкачов в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".

"НАТО нам необхідне. По-перше, для того, щоб підтягнути українську армію до більш високих стандартів. Це дуже потужний стимул для реформування. Для викорінення дідівщини, якогось армійського маразму. Перетворення армії теж почасти в сервісну структуру, де буде зрозуміло, що генерали - це не прищ на причинному місці, якого всі повинні цілувати в те ж причинне місце", - сказав Олексій Толкачов.

Він зазначив, що генерали і управління армією є сервісною структурою, а міністр оборони - це завгосп.

"Дуже багато речей змінилися саме завдяки тому, що ми почали приймати західні, і в тому числі натівські, стандарти і підходи. З іншого боку - це спільнота, в якій може бути у співпраці, принаймні показній, бряжчання сильнішими м'язами, якщо в Україні буде туго", - додав Толкачов.

За його словами, Україна може розраховувати на партнерство в НАТО, тому що у неї є реальний бойовий досвід і армія.

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