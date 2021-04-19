Не тільки в Україні, але і в будь-якій країні важко знайти політика, який би не заприсяг у своєму патріотизмі. Але наскільки щирими можуть бути такі запевнення?

Про це у програмі «Ще не вмерла Україна з Євгеном Рибчинським» розповідає член Політради та глава київської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», депутат Верховної Ради VII та VIII скликань Андрій Іллєнко.

«Імітувати патріотизм, звичайно, можна, але тут є нюанси. Є те, що нас об'єднує, що робить нас єдиною нацією. Якщо це є - ми можемо побудувати успішну країну. Можна це зіграти - так багато хто робив, і робить зараз. Але це питання внутрішньої суті. Звичайно, людина може змінитися. Але якщо людина дійсно внутрішньо змінилася, це має бути помітно зовні», - каже Іллєнко.

Інша річ, за його словами - якщо людина просто слідкує за модою.

«Багато людей у 2013 році ходили з георгіївською стрічкою, а у 2014 наділи вишиванку. Багато з них були в Партії Регіонів, потім перейшли в БПП або кудись ще, а зараз вони - «зелені». Ми розуміємо, що щирості тут дуже мало. Але це не означає, що людина не може змінитися під впливом глибинних причин», - вважає політик.

Раніше, як повідомляла Politeka, Андрій Іллєнко висловлював свою позицію з питання особливого статусу Донбасу.

Також він оголосив, що українські націоналісти, які вже захистили країну від зовнішнього ворога, тепер підіймаються на боротьбу з ворогом внутрішнім.