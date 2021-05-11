Чи чекають Україну в НАТО? Це питання хвилює наших земляків далеко не перший рік, і за цей час ясності в ньому не прибуває.

Ситуацію в програмі «А як насправді?» коментує політичний експерт Тарас Чорновіл.

«У дипломатів є така стандартна фраза: двері для вас відкриті. Так, відкриті, але ви в них не зайдете, поки у себе не розберетеся. А Зеленський зрозумів, що в погляді Путіна немає миру. І почав робити заяви про НАТО і налагоджувати контакти. Зараз на словах все добре, але бажано, щоб дійшло і до справ», - каже гість програми.

На його думку, через рік стан справ може повернутися до стану на 2019 рік, і Україна продовжить шлях в НАТО, а через кілька років отримає план дій щодо членства. Але якщо Путін буде представляти для Заходу дійсно серйозну загрозу, наша країна може отримати ПДЧ і дещо раніше.

«Варшава завжди була мостом між Україною і Європою. А тут Дуда раптом сказав: Україна має натівську перспективу. Принаймні, так нам це піднесли. Насправді, він як раз сказав ось це саме: так, двері відкриті, але увійти в них ви поки не можете», - вважає Тарас Чорновіл.

Раніше, як повідомляє Politeka, він висловив свою думку з приводу того, наскільки реальна зустріч Зеленського і Путіна, і від чого це залежить.

Також Чорновіл прокоментував риторику, яку, на його погляд, слід вибрати Зеленському в відносинах з Путіним.