Чи припустима брехня задля порятунку - наприклад, для блага держави? Чи можна було оприлюднювати скандал з «вагнерівцямі»? Свою думку в програмі Геннадія Друзенко «Конституційна кухня» висловлює журналіст, головний редактор сайту «Цензор.НЕТ», оглядач «Дзеркала тижня» Юрій Бутусов.

«Я не знаю, як все це сприймають в Офісі президента. Але Єрмак у своєму останньому інтерв'ю знову підняв питання: було чи ні? Хоча раніше він у Шустера заявляв, що все це вигадки. Але тепер він уже формулює більш обережно, тепер не відрікається від того, що було. Тепер у нього інша позиція: можливо, я перебільшив», - говорить Бутусов.

Але, за словами журналіста, деталі при цьому як і раніше не пояснюються. Також ніхто не пояснює, що там було насправді. Але Бутусов впевнений: в Кремлі бояться витоку будь-якої інформації про цю справу. Він нагадує, що відкрито кримінальне провадження у справі про розголошення державної таємниці, і сам він ще минулої осені був на допиті у цій справі.

«Так, пройшло вже понад вісім місяців. І я весь цей час чекаю, коли будуть висновки. Адже, як сказав Єрмак, все це вигадки, брехня. Так що держава має повне право зробити висновки, закрити кримінальну справу, і оголосити: вся інформація від Бутусова не підтвердилася, всі свідчення спростовані, і він поширював недостовірну інформацію. Ганьба Бутусову! Але цього немає», - стверджує гість програми.

Раніше, як повідомляє Politeka, Юрій Бутусов пояснював, чому в українській армії насправді немає кадрового голоду.

Також він розглядав питання можливої ​​тотальної війни з Росією.