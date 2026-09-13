Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 14 по 20 вересня показує помірне тепло з короткочасними опадами на початку і в кінці періоду. Максимальна температура повітря сягне +23°, а перепад за тиждень становитиме 5°.

попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже фіксував нестабільну погоду в Одеській області, а новий прогноз на 14–20 вересня показує, що синоптики знову обіцяють короткочасні опади на початку і в кінці тижня, тоді як більшість днів залишиться сухою та теплою.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура повітря в Одеській області протягом тижня коливатиметься від +18° до +23°.

У понеділок, 14 вересня, повітря прогріється лише до +18°, вночі буде +17°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 15 вересня, стовпчики термометрів піднімуться до +21° вдень, а вночі опустяться до +14°. Хмарність очікується мінлива, без опадів.

У середу, 16 вересня, температура утримається на позначці +21° вдень і +15° вночі. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У четвер, 17 вересня, повітря прогріється до +23° — це найтепліший день тижня. Вночі очікується +17°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У п’ятницю, 18 вересня, вдень буде +22°, вночі — +18°. Небо малохмарне, опадів не прогнозують.

У суботу, 19 вересня, температура вдень триматиметься на рівні +22°, вночі — +18°. Хмарність мінлива, без опадів.

У неділю, 20 вересня, повітря прогріється до +23° вдень, вночі буде +19°. Небо малохмарне, але синоптики знову прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 17 вересня, з температурою +23°, а найпрохолоднішим — понеділок, 14 вересня, коли вдень буде лише +18°. Перепад температур за тиждень становить 5°. Опади прогнозують на початку тижня, у понеділок, 14 вересня, та в кінці — у неділю, 20 вересня.

У дні з можливими опадами варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. В решту днів, коли температура тримається на рівні +21…+23°, комфортно планувати прогулянки та справи на свіжому повітрі як зранку, так і ввечері.

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