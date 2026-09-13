Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 14 по 20 вересня передбачають планові ремонтні роботи одразу в кількох містах і районах області. Тимчасово без електропостачання залишатимуться Дніпро, Павлоград, Жовті Води, Вільногірськ, а також Кам'янський і Криворізький райони.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 14 по 20 вересня передбачають тимчасові знеструмлення одразу в кількох містах і районах області. Цього разу планові ремонтні роботи охоплять Дніпро, Павлоград, Жовті Води, Вільногірськ, а також Кам'янський і Криворізький райони. Про це повідомляє ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»» у своєму телеграм-каналі.

Де і коли вимикатимуть світло

Найбільше робіт заплановано в обласному центрі. У Дніпрі 14 вересня без електропостачання залишатимуться будинки на вулицях Аеродром, Аеропорт, Будівельників, Інженерна, Квартальна, Мирослава Скорика та на проспекті Богдана Хмельницького. Роботи триватимуть з 08:00 до 18:00, а на Запорізькому шосе — з 09:00 до 17:00.

Протягом 15–17 вересня планові відключення у Дніпрі продовжаться за низкою інших адрес — зокрема на вулицях Алли Горської, Козака Мамая, Робочій, Академіка Янгеля, Незалежності, Криворізькій, Будівельників та Енергетичній.

У Павлограді світло вимикатимуть 14–17 вересня, у Жовтих Водах — з 14 по 20 вересня, зокрема на бульварі Свободи та прилеглих вулицях, а також у селі Мар'янівка. У Вільногірську роботи заплановані на 14 та 16 вересня.

У Кам'янському районі знеструмлення триватимуть 14–15 вересня — у місті П'ятихатки та селі Дніпровське. У Криворізькому районі роботи триватимуть 14–18 вересня в селах Грушівка, Широка Дача, Широке, Кривбас, а також у Кривому Розі та Апостоловому.

Що робити споживачам

Енергетики наголошують, що йдеться про планові ремонтні роботи на електромережах, а не про аварійні вимкнення. Мешканцям перелічених територій радять завчасно зарядити телефони й павербанки та, за потреби, підготувати автономні джерела живлення для побутової техніки. Оновлений перелік адрес і години знеструмлень щодня публікують у телеграм-каналі компанії.

Раніше Politeka повідомляла, варто зарядити павербанки: енергетики оприлюднили графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 7 по 13 вересня.