Експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповів, що під час війни на сході України «Нафтогаз» підтримував торгівельні відносини з Російською Федерацією, а економічна політика компанії була взагалі непродуктивна.

Експерт нагадує, що у 2019 році презентували нову стратегію газового дивізіону, яка передбачала не видобуток газу, а його купівлю. «Питання: для чого? Ну, типу, газ такий дешевий, ми можемо з будь-якої точки світу привезти цей газ сюди», - коментує Прокіп.

У такому разі він ставить інше питання – що компанія збирається робити за кілька років, коли відбудеться значне зростання цін. Експерт розповідає, що тоді виникло ще більше невдоволення цією ідеєю і її довелося переглянути.

За рік, каже Прокіп, відбулася презентація «Тризуба» - глибокого буріння на морі. Але ця ідея, зазначає він, не мала навіть стратегії нарощування видобутку. «Отож, маємо три передумови: збитки, непомірно високі ціни і провал видобутку газу», - констатує гість програми.

Ще одним компроматом на «Нафтогаз» Прокіп називає торгівлю з Російською Федерацією, тобто з країною-агресором, що не припустимо у часи війни. «Нафтогаз» по якомусь тендеру купує в російської компанії на десять мільйонів гривень долота для бурильних установок», - розповідає він. Найбільше експерт обурюється через те, що Дрогобицький завод випускає цілком аналогічні долота, тобто причин торгівлі з РФ не було.

За словами аналітика, ця історія отримала розголос, а реакція уряду не змусила себе чекати: вже за кілька днів він заборонив імпорт обладнання. Водночас він звертає увагу на те, що таких фактів купівлі обладнання у країни-агресора було багато. «Виходить, з одного боку, ми воюємо з Росією, а з іншого, виявляється, як завжди», - підсумовує Прокіп.

Нагадуємо, Прокіп назвав три причини звільнення Андрія Коболєва .