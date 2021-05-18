Эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал о том, что во время войны на востоке Украины «Нафтогаз» поддерживал торговые отношения с Российской Федерацией, а экономическая политика компании была вообще непродуктивна.

Эксперт напоминает, что в 2019 году презентовали новую стратегию газового дивизиона, которая предусматривала не добычу газа, а его покупку. «Вопрос: для чего? Ну, типа, газ такой дешевый, мы можем из любой точки мира привезти этот газ сюда», - комментирует Прокип.

В таком случае он ставит другой вопрос - что компания собирается делать через несколько лет, когда состоится значительный рост цен. Эксперт рассказывает, что тогда возникло еще большее недовольство этой идеей и ее пришлось пересмотреть.

За год, говорит Прокип, состоялась презентация «Тризуба» - глубокого бурения на море. Но эта идея, отмечает он, не имела даже стратегии наращивания добычи. «Итак, есть три предпосылки: убытки, непомерно высокие цены и провал добычи газа», - констатирует гость программы.

Еще одним компроматом на «Нафтогаз» Прокип называет торговлю с Российской Федерацией, то есть со страной-агрессором, что недопустимо во времена войны. «Нафтогаз» по какому-то тендеру покупает у российской компании на десять миллионов гривен долота для бурильных установок», - рассказывает он. Больше всего эксперт возмущается из-за того, что Дрогобычский завод выпускает вполне аналогичные долота, то есть причин торговли с РФ не было.

По словам аналитика, эта история получила огласку, а реакция правительства не заставила себя ждать: уже через несколько дней оно запретило импорт оборудования. В то же время он обращает внимание на то, что таких фактов покупки оборудования у страны-агрессора было много. «Получается, с одной стороны, мы воюем с Россией, а с другой, оказывается, как всегда», - заключает Прокип.

Напоминаем, Прок и п назвал три причины увольнения Андрея Коболева.