Якщо проти України будуть використані ракети, то які її шанси вистояти? Ситуацію в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає військовий аналітик, співзасновник ГО «Права справа» Дмитро Снєгирьов.
«Панікувати не варто - але варто говорити про те, що системи ППО в України фактично немає. Все, що у нас є - це С-200 і С-300. Тобто з системами ППО у нас величезні проблеми. Якраз про це ми й говоримо. Ми просимо Сполучені Штати прикрити наше небо. Самі ми це зробити не в змозі», - каже гість програми.
За його словами, єдине, що зараз потрібно робити - це не просити прикривати наше небо, а вести власні розробки. Україні потрібні власні ракети, які будуть мати дальність ураження від п'ятисот кілометрів.
«Потрібно чітко дати зрозуміти Російській Федерації, що в разі можливої ракетної атаки Україна готова відповісти тим же. Ми готові поставити під сумнів безпеку самої РФ. Це єдина можлива асиметрична відповідь України. А розробки у нас вже є - і «Вільха», і «Грім». Але зараз вони блокуються «Укроборонпромом»», - резюмує Дмитро Снєгирьов.
Раніше, як повідомляє Politeka, він висловлював побоювання, що ескалація напруги на Близькому Сході може відсунути для світової спільноти проблеми України на другий план.
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Також Снєгирьов розповів про ті помилки, які, на його думку, зробила українська влада напередодні візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена.