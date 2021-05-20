Якщо проти України будуть використані ракети, то які її шанси вистояти? Ситуацію в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає військовий аналітик, співзасновник ГО «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

«Панікувати не варто - але варто говорити про те, що системи ППО в України фактично немає. Все, що у нас є - це С-200 і С-300. Тобто з системами ППО у нас величезні проблеми. Якраз про це ми й говоримо. Ми просимо Сполучені Штати прикрити наше небо. Самі ми це зробити не в змозі», - каже гість програми.

За його словами, єдине, що зараз потрібно робити - це не просити прикривати наше небо, а вести власні розробки. Україні потрібні власні ракети, які будуть мати дальність ураження від п'ятисот кілометрів.

«Потрібно чітко дати зрозуміти Російській Федерації, що в разі можливої ​​ракетної атаки Україна готова відповісти тим же. Ми готові поставити під сумнів безпеку самої РФ. Це єдина можлива асиметрична відповідь України. А розробки у нас вже є - і «Вільха», і «Грім». Але зараз вони блокуються «Укроборонпромом»», - резюмує Дмитро Снєгирьов.

Раніше, як повідомляє Politeka, він висловлював побоювання, що ескалація напруги на Близькому Сході може відсунути для світової спільноти проблеми України на другий план.

Також Снєгирьов розповів про ті помилки, які, на його думку, зробила українська влада напередодні візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена.