Україна потрапила в складну ситуацію по частині своїх кліматичних зобов'язань, причому влада не має уявлення про джерела фінансування екологічних перетворень. Таку думку висловив народний депутат Муса Магомедов.



Він нагадав, що наша країна задекларувала повну підтримку європейської екологічної політики EU Green Deal. Україна прийняла надамбіціозні зобов'язання щодо зниження викидів в рамках другого національно-визначеного вкладу: до 2030 року знизити викиди СО2 на 65% від рівня 1990 року.



"Для порівняння: до зазначеної дати влада ЄС планує виділити на проекти екомодернізації промисловості близько 1 трлн євро. Український бізнес виявився повністю позбавлений державного фінансування. Влада всіляко уникає дискусій на цю тему, мабуть, сподіваючись, що бізнес впровадить необхідні технології за свій рахунок. Однак зважаючи на їх дорожнечу промисловці, які відчувають на собі наслідки економічної кризи, не можуть цього зробити", - зазначив М.Магомедов.



Як відомо, раніше бізнес запропонував державі вихід із ситуації: створити Фонд декарбонізації, який буде наповнюватися за рахунок 50% надходжень від екологічного податку. Кошти Фонду пропонувалося використовувати цільовим чином на фінансування проектів екомодернізації. Щоб акумулювати більше коштів, бізнес погодився на підвищення ставки екоподатку з 10 до 30 грн за тонну викидів СО2. Однак влада почула тільки другу пропозицію, а ідею Фонду декарбонізації вирішила не помічати.



"Такий підхід не можна назвати державним. За період 2011-2020 рр загальні надходження від збору екоподатку склали 14,6 млрд грн. З них 11,3 млрд грн безслідно розчинилися в бюджетах усіх рівнів. Гроші йшли на що завгодно, тільки не на фінансування екопроектів. У 2019 році ставку податку збільшили майже в 25 разів. Однак ніякої користі для екології це не принесло. Наведені цифри показують, що Україна може акумулювати кошти від екоподатку, проте їх нецільове використання залишається головною проблемою декарбонізації", - упевнений м.Магомедов.



"Створення Фонду декарбонізації-єдина реальна можливість виконати міжнародні зобов'язання України щодо кліматичних змін. Фонд має запрацювати вже в бюджеті 2022 року, інакше українські експортери промислової продукції зазнають серйозних втрат на європейському ринку. Адже вже з 2023 року наші промисловці зіткнуться з новим вуглецевим митом ЄС - СВАМ", - сказав народний депутат.

