У програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» політолог, директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость Бондаренко порівнює двох Президентів: Віктора Януковича і Володимира Зеленського. Перш за все, порівняння йде з точки зору взаємин з олігархами.

«На момент приходу Януковича до влади сформувався певний олігархічний консенсус, де Янукович мав бути модератором інтересів: що буде дотриманий статус кво, кожен буде володіти, чим володіє, і не вторгатиметься на чужі території. Але при цьому саме Янукович почав порушувати цей консенсус, коли став вводити нових гравців, почав розмивати контрольний пакет акцій», - розповідає Бондаренко.

Політолог пояснив: «Порушивши первинні правила гри, він почав наступати на інтереси тих, хто допоміг йому прийти до влади. Тому, коли виник Майдан, ні у кого не було великого бажання захищати Януковича».

Ведучий поцікавився, чи немає сьогодні у Президента Володимира Зеленського повторення тих самих симптомів Януковича? За його словами, приводом для таких висновків стала недавня пресконференція Зеленського.

«У тому-то й справа, що насправді немає, - відповідає Кость Бондаренко. – У Зеленського не було зобов'язань перед українськими олігархами. У Зеленського не було зобов'язань перед тими, кого ми спочатку вважали ляльководами. Виявилося, що Зеленський – це серйозний гравець», - робить висновок Кость Бондаренко.

Нагадаємо, президенту натякають, кому “віддати” Харківщину на виборах – експерт.

Також раніше Politeka повідомляла, що Янукович зробив помилку, коли почав атаку на всіх, - Романенко.