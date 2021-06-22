Громадський діяч, підприємець, у минулому – голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко розповів у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня», які повноваження мають бути у представників центральної влади на місцях.

«Ключовою місією має бути стратегічний розвиток регіону. Кожна громада мислить у рамках своєї невеличкої території. Те, що їм зараз передають повноваження розпоряджатися земельними ресурсами, нагружають іншими повноваженнями, не даючи ресурси – це завдання, яке мають вирішувати спільно Камін та Верховна Рада. Потрібно збільшити фінансові можливості для місцевого самоврядування, щоб була можливість переварити ті повноваження, які додали», - каже він.

Це може бути голова ОДА або префект, - незалежно від того, як вони будуть називатися, пояснює Прокопенко.

«Але вони відповідають за стратегічний розвиток регіону. Так само вони мають ініціювати зміни в нормативні документи і так далі. На сьогодні вони мають ці повноваження, але не дуже активно їх використовують. Я, коли був головою облдержадміністрації, цим активно користувався. Ми постійно писали якісь листи, ініціювали зміни для того, щоб Чернігівщину розвивати», - пояснює ексчиновник.

«Тому я би сконцентрував діяльність саме на стратегічному напрямку, який би задавав вектор розвитку всього регіону. А далі, вже вибудовуючи нормальні відносини з місцевим самоврядуванням і бізнесом, акумулював ресурси на досягнення цих цілей. Як державні, так і місцеві», - уточнює він.

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