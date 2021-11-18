В Україні готували замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка - правоохоронці вчасно розкрили злочин і змогли врятувати чиновника.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Hromadske, подробиці справи розкрив глава МВС Денис Монастирський під час брифінгу.

Як стало відомо, в серпні в поліцію надійшла інформація про те, що жінка шукає кілера для вбивства громадянина України. Злочинницю звели з підставним виконавцем, який продовжив спілкування з нею. У процесі з'ясувалося, що замовником вбивства є іноземець – громадянин США.

Відзначається, що американець звернувся до колектора, якому заплатив 150 тис. доларів за вибивання боргів. Коли мета не була досягнута, він замовив вбивство колектора. Правоохоронні органи зімітували вбивство цієї людини і продовжили спостереження за замовниками. Вони стали готувати ще один замах. Тепер на українського міністра Романа Лещенка, який нібито і був тим боржником.

Монастирський заявив, що 17 листопада відбулася зустріч замовників з підставним кілером. Під час зустрічі було передано заставу в розмірі 20 тис. доларів. Зазначається, що іноземця встигли затримати до вильоту з України.

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