Представник України при організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН 17 березня розповів, що саме Володимир Путін називає словами "операція йде успішно". Під цим поки президент Росії передбачає вбивство українських дітей, передає "24 канал".
Дипломатам він нагадав заяву глави країни-агресора, мовляв, задумана ним "операція йде успішно і в суворій відповідності з попередньо затвердженим планом".
"Три тижні світ ставив собі питання, чому Росія вирішила наслідувати нацистському Третьому рейху. Які на те причини і який план? І ось ми отримали відповідь: вбивство українських дітей. На сьогодні - 108 невинних душ", – зазначив Кислиця.
Він підкреслив, що діти є свідомо обраною мішенню російських окупантів. Взяти тільки до уваги бомбардування драмтеатру в Маріуполі, який був притулком для сотень місцевих жителів, в основному жінок і дітей. Це було зроблено, незважаючи на позначення "діти" на землі з обох сторін будівлі.
Також Кислиця додав, що плани Путіна передбачають вбивство не тільки дітей, а й цивільного населення. Він навів у приклад незліченну кількість вбивств українців, яке здійснює армія РФ у різних містах.
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