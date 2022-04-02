Про це заявити глава Європарламенту Роберта Мецола, яка прибула з візитом до Києва і виступила на спільному брифінгу з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Україну визнаємо кандидатом на вступ до ЄС офіційно і швидко. Це я обіцяю вам від Європейського парламенту", - заявила європейський політик.

У своєму виступі вона заявила, що напавши на Україну Росія "порушила світовий порядок".

За словами Мецоли, зараз щодо рф потрібно ввести більше санкцій, щоб країна-агресор "відповіла" за свої злочини.

Мецола заявила, що Європейський Союз визнає «європейські амбіції» України і прагнення нашої країни приєднатися до нього.

Також глава Європарламенту запевнила, що Європа допоможе Україні відновитися після війни.

"Ми будемо створювати Фонд солідарності з Україною і організуємо спеціальну донорську конференцію для того, щоб продовжувати надавати допомогу Україні, тому що цей напад змінив ваше життя", - підкреслила Мецола.

Крім цього, президент Європарламенту заявила, що в перспективі Європа повинна звільнитися від енергетичної залежності від рф. Мецола висловила надію на те, що цієї незалежності європейські країни зможуть домогтися швидко.

Нагадаємо, Арестович пояснив, чого домоглася Україна в ході переговорів.

Як повідомляла Politeka, Євросоюз прийняв рішення про важливу допомогу для України.

Також Politeka писала, що посли Євросоюзу затвердили військову допомогу Україні на сотні мільйонів.