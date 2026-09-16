Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 17 по 23 вересня свідчить, що максимум повітря вдень становитиме +23° у понеділок, а на кінець тижня стовпчики термометрів опустяться до +19°, до того ж у вівторок, 22 вересня, синоптики прогнозують можливі опади.

оновлений тижневий прогноз погоди для Одеської області отримав нові деталі: найтеплішим днем стане понеділок, 21 вересня, коли повітря вдень прогріється до +23°, а вже у вівторок термометри покажуть лише +19° і синоптики прогнозують можливі опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня в Одеській області вдень повітря прогріватиметься від +19° до +23°, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться від +14° до +18°.

У четвер, 17 вересня, в області очікується малохмарна погода без опадів: вдень повітря прогріється до +21°, а вночі охолодиться до +16°.

У п’ятницю, 18 вересня, хмарність буде мінливою, опадів не прогнозують: вдень +22°, вночі +16°.

У суботу, 19 вересня, синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів: температура вдень утримається на позначці +22°, вночі — +16°.

У неділю, 20 вересня, погода залишиться малохмарною та сухою: вдень +22°, вночі повітря охолодиться до +17°.

У понеділок, 21 вересня, хмарно з проясненнями, без опадів: це найтепліший день тижня — повітря вдень прогріється до +23°, а вночі становитиме +17°.

У вівторок, 22 вересня, очікується хмарна погода з можливими опадами: вдень повітря прогріється лише до +19°, а вночі — до +18°.

У середу, 23 вересня, синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів: вдень +19°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +14° — найнижчої позначки за весь тиждень.

Отже, найтеплішим днем тижня в Одеській області стане понеділок, 21 вересня, з денною температурою +23°, а найпрохолодніше буде у вівторок і середу, коли вдень повітря прогріється лише до +19°. Перепад денних температур за тиждень становитиме 4°, а єдиний день з можливими опадами — вівторок, 22 вересня.

У вівторок, 22 вересня, синоптики прогнозують можливі опади, тож жителям Одеської області варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом. А через прохолодну ніч у середу, коли повітря охолодиться до +14°, увечері краще одягтися тепліше — особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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