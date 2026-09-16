Грошова допомога в Одеській області — благодійний фонд «Деполь Україна» відкрив реєстрацію на програму «Стабільний дохід – стабільне житло», у межах якої можна отримати до 78 000 гривень на започаткування чи розвиток власної справи.

Грошова допомога в Одеській області тепер доступна підприємцям із вразливих категорій — благодійний фонд «Деполь Україна» відкрив реєстрацію на програму «Стабільний дохід – стабільне житло», яка дає до 78 000 гривень на започаткування чи розвиток власної справи.

Програма створена для мешканців Одеської області, які належать до вразливих груп населення і прагнуть відновити засоби до існування через самозайнятість або малий бізнес. Пріоритет під час відбору надають внутрішньо переміщеним особам, які наразі проживають у регіоні.

Отримані кошти можна спрямувати на придбання виробничого та робочого обладнання, техніки чи інструментів для старту або розвитку справи — професійної техніки, швейного чи кухонного обладнання, спеціалізованих інструментів. Також грант покриває послуги з налаштування та підключення обладнання і закупівлю витратних матеріалів (до 20% від загального бюджету).

Водночас благодійна допомога не покриває будівництво, оренду приміщень, комунальні послуги, маркетинг і рекламу, зарплати, податки, купівлю пального чи сплату боргів. Це цільові гроші саме на засоби для роботи, а не на поточні витрати.

Хто може взяти участь

Обов'язкові умови — проживання або перебування на території Одеської області, наявність діючого чи запланованого бізнесу, який розвиватиметься в регіоні, та зареєстрований статус фізичної особи-підприємця (ФОП) на момент подання заявки. Заявник також має належати до однієї з категорій вразливості.

До таких категорій фонд зараховує тих, хто самостійно виховує дитину або дітей, багатодітні родини, осіб з інвалідністю та тих, хто доглядає за такою особою, опікунів недієздатних осіб, а також людей віком від 60 років.

Як подати заявку

Заповнення реєстраційної форми є обов'язковим етапом відбору, однак не гарантує автоматичного отримання допомоги. Подати заявку можна за посиланням на форму: https://forms.gle/7qmWcc6fQvWbSyPaA. Дедлайн реєстрації — 30 вересня 2026 року. Додаткові питання можна уточнити за телефоном 095 245 25 67 у робочий час.

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