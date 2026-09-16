Поки більшість регіонів України в серпні 2026 року дорожчала, Миколаївська область увійшла до небагатьох областей, де офіційно зафіксували зниження цін. За даними Держстату, споживчі ціни в регіоні опустилися на 0,3%.

Ціни на продукти в Миколаївській області у серпні пішли вниз — Держстат зафіксував у регіоні рідкісну дефляцію, тоді як більшість областей України продовжувала дорожчати.

Про це повідомляють «Миколаївські новини» з посиланням на дані Державної служби статистики України (Держстат). Поки в середньому по Україні споживчі ціни в серпні 2026 року зросли на 0,1%, Миколаївська область показала чисте зниження — вартість товарів та послуг у регіоні опустилася на 0,3%.

Дефляція на тлі загального подорожчання

Динаміка цін на півдні країни виявилася неоднорідною. Сусідні регіони продемонстрували різні результати:

Херсонська область — ціни впали на 0,4%;

Запорізька область — рекордне падіння на 0,7%;

Одеська область — навпаки, зростання на 0,1%.

Антилідерами за зростанням цін у серпні стали Чернігівська (+1,2%), Житомирська (+0,9%) та Хмельницька (+0,7%) області.

Чому впали ціни

Головним драйвером сезонної дефляції на Миколаївщині став пік збору врожаю. Велика кількість місцевих овочів та фруктів на ринках наприкінці літа традиційно збила цінники, що позначилося на загальному споживчому чеку. Додатковим фактором стали розпродажі літнього одягу та взуття.

Чи довго триватиме затишшя

Утім, затишшя буде нетривалим. За прогнозами економістів, уже з вересня через подорожчання пального, зростання тарифів і логістичних витрат інфляція по всій країні знову піде вгору. Тож ціни, які знизилися в Миколаївській області на 0,3%, уже найближчим часом можуть повернутися до зростання.

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